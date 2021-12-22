В Уэльсе будут штрафовать тех, кто может работать из дома, но едут в офис

Как заявил официальный представитель правительства Уэльса, таким образом "были приняты дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса и защиты здоровья населения".

"С понедельника сотрудники будут получать фиксированный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, а компании будут налагать штрафы в размере 1000 фунтов стерлингов каждый раз, когда они нарушают правило", - говорится в сообщении.

Отмечено, что до сих пор удаленная работа в Уэльсе была лишь рекомендацией, а не требованием, но региональное правительство решило действовать жестче и запретить работать в офисах, кроме случаев, когда для этого есть надлежащее обоснование.

В свою очередь такое нововведение раскритиковали и консерваторы и либеральные демократы в парламенте Уэльса.

По словам демократов, работников не стоило бы наказывать вообще, потому что они в более уязвимой ситуации и зависят от начальства.