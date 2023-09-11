УЄФА вперше з початку війни в Україні призначив арбітрів з РФ на офіційний матч

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Російська бригада арбітрів на чолі з громадянкою РФ Вірою Опейкіною обслужать матч жіночої Ліги націй. Гратимуть збірна Вірменії та Казахстану. Асистентами головного арбітра та резервним арбітром також будуть росіянки.

Таким чином, бригада представників країни-агресора працюватиме на офіційному футбольному матчі вперше з лютого 2022 року.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому 2022 року ФІФА та УЄФА усунули російські клуби та збірні від участі у турнірах під своєю егідою. Таке рішення ухвалили у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Суддів з країни-агресора також не призначали на міжнародні матчі, хоч таких заборон і не запроваджували. В УЄФА пояснювали це проблемами з виїздом за кордон через антиросійські санкції.

Нагадаємо, раніше Україна вимагала виключити всіх росіян з керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій.