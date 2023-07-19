УЄФА відреагував на старт команд із окупованого Криму в чемпіонаті Росії

На вихідних створені російськими загарбниками команди "Севастополь" і ялтинський "Рубін" розпочали виступи в Другій лізі Росії. Зокрема, перший колектив прийняв ростовський СКА в захопленому в 2014 році місті.

"Наразі ми оцінюємо ситуацію, особливо зважаючи на ухвалене виконкомом УЄФА 4 грудня 2014 року рішення про заборону кримським футбольним клубам брати участь в організованих Російським футбольним союзом (РФС) змаганнях із 1 січня 2015 року та вважати цей регіон "особливою зоною" у футбольному аспекті до подальших повідомлень", – повідомили в організації.

Заклик відреагувати на дії РФС 17 липня озвучила Українська асоціація футболу. Зокрема, в УАФ вимагають реакції союзу на окупацію кримського футболу аж до виключення росіян із лав УЄФА та ФІФА. Союз вже зв'язався з обома асоціаціями для з'ясування всіх обставин події.

"Ми перебуваємо в контакті і з українською, і з російською футбольними асоціаціями з цього питання. Наразі ми не надаватимемо жодних коментарів", – додали в УЄФА.

Що відомо про футбол у Криму після окупації в 2014 році

На момент захоплення Автономної Республіки Крим і Севастополя в чемпіонаті України змагалися три колективи з півострова – "Севастополь", сімферопольська "Таврія" і армянський "Титан". Усі вони дограли сезон 2013/14.

На сезон 2014/15 у російській Другій лізі окупанти та колаборанти заявили три нові команди з Криму – севастопольський СКЧФ, ялтинська "Жемчужина" та сімферопольський ТСК. Вони зіграли осінню частину чемпіонату, але після втручання УЄФА їх виключили зі змагань, а всі результати анулювали.

Із 2015 року окупанти дали старт "Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу". Там змагаються 8 нібито професіональних команд. Усі вони фінансуються з державного бюджету РФ.