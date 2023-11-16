УЄФА скоротив заявки збірних на чемпіонат Європи: відома причина

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повернувся до звичного формату заявок національних команд на головний форум чотиріччя для Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport .

Збірні-учасниці Євро-2024 зможуть привезти на турнір 23-х футболістів. Натомість на чемпіонаті 2020 року заявки були розширені до 26-ти виконавців.

Зміни на минулому Євро, що пройшов у 2021 році, були пов'язані з пандемією коронавірусу. Тоді спортсмени активно хворіли COVID-19, тож фунціонери перестрахувалися від зривів графіку матчів. Тепер у регламент змагань повернули попередню норму.

Українська збірна 20 листопада в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 23 команди потраплять на форум після кваліфікації. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.