УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

УЕФА обдумывает возможность расширения чемпионата Европы до 32 команд на финальной стадии. В таком формате турнир может пройти в 2028 году.

Конечные сроки принятия решения о расширении формата неизвестны, но он скорее будет утверждент к концу 2023 года, когда УЕФА назовет хозяина финальной стадии Евро-2028.

С одной стороны, увеличение количества участников финальной стадии будет на руку мелким футбольным нациям, шансы чьих сборных попасть туда увеличаться - в такой ситации большинство сборных стран-членов УЕФА попадут на Евро (32 из 55). С другой же стороны, попадание на турнир 32 сборных еще больше понизит соревновательность матчей на групповом этапе, когда в группах будет слишком большой разрыв в классе между топ-сборными и более слабыми командами. Это уже проявилось, в частности, и в ходе Евро-2020, на котором сыграли 24 сборные.

В рамках реформы формата УЕФА может пересмотреть подход к статусу Лиги наций, которую запустили три года назад. Ее значение в квалификации на Евро может увеличиться, вплоть до отмены отдельной квалификации на турнир. В этом случае в рамках фактического отбора на чемпионат Европы может быть больше матчей между сборными приблизительно одинакового уровня, что станет более привлекательным для трансляторов поединков.

Чемпионат Европы проходил в формате 16 сборных на финальной стадии с 1996 по 2012-й год. С 2016 года на турнир попадают 24 национальные команды.