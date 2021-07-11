ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЄФА розглядає розширення чемпіонату Європи до 32 збірних

Новость на русском →
Лондон, Неділя 11 липня 2021 20:32
УЄФА розглядає розширення чемпіонату Європи до 32 збірних Фото: Чемпіонат Європи може стати ще більшим з 2028 року (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА обмірковує можливість розширення чемпіонату Європи до 32 команд на фінальній стадії. У такому форматі турнір може пройти в 2028 році.

Про це повідомляє AP.

Кінцеві терміни прийняття рішення про розширення формату невідомі, але він швидше буде затверджений до кінця 2023 року, коли УЄФА назве господаря фінальної стадії Євро-2028.

З одного боку, збільшення кількості учасників фінальної стадії буде на руку дрібним футбольним націям, шанси чиїх збірних потрапити туди зростуть - в такій ситації більшість збірних країн-членів УЄФА потраплять на Євро (32 із 55). З іншого ж боку, потрапляння на турнір 32 збірних ще більше знизить змагальність матчів на груповому етапі, коли в групах буде занадто великий розрив у класі між топ-збірними і слабшими командами. Це вже проявилося, зокрема, і в ході Євро-2020, на якому зіграли 24 Збірні.

В рамках реформи формату УЄФА може переглянути підхід до статусу Ліги Націй, яку запустили три роки тому. Її значення в кваліфікації на євро може збільшитися, аж до скасування окремої кваліфікації на турнір. У цьому випадку в рамках фактичного відбору на Чемпіонат Європи може бути більше матчів між збірними приблизно однакового рівня, що стане більш привабливим для трансляторів поєдинків.

Чемпіонат Європи проходив у форматі 16 збірних на фінальній стадії з 1996 по 2012-й рік. З 2016 року на турнір потрапляють 24 національні команди.

Читайте РБК-Україна в Google News
евро 2020
NEWS
Мільярдер Бренсон відправляється у космос: трансляція першого туристичного польоту
Мільярдер Бренсон відправляється у космос: трансляція першого туристичного польоту
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі