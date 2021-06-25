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УЕФА расследует возможные дискриминационные проявления на матче Германия - Венгрия

Автор: Роман Тверденко

УЕФА расследует возможное дискриминационное поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2020 между Германией и Венгрией (2:2). Расследование, скорее всего, касается венгерских фанатов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В организации не уточнили детали инцидента, заявив лишь о рассмотрении возможных "дискриминационных инцидентов" на встрече в Мюнхене.

По информации немецкого издания Bild, перед матчем венгерские болельщики выкрикивали анти-ЛГБТ речевки в адрес немецких зрителей, которые пришли на поединок в атрибуке в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Перед матчем Германия - Венгрия УЕФА запретил осветить Альянц Арену, где состоялся матч, в цвета флага ЛГБТ. Этот шаг в Мюнхене хотели сделать как реакцию на принятие в Венгрии закона о запрете "рекламы гомосексуализма и смены пола для несовершеннолетних". Но в УЕФА посчитали акцию политической и неразрешили специальное освещение стадиона.

Известно, что болельщики Венгрии уже находятся под расследованием в связи с поведением на домашнем поединке против Франции (1:1), в ходе которого фанаты выкрикивали звуки-имитацию криков обезъян в адрес темнокожих французских футболистов.

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Евро-2020