УЕФА остановил проведение матчей в Армении и Азербайджане под своей эгидой

Фото: европейские футбольные трофеи в штаб-квартире УЕФА (uefa.com)

УЕФА решил временно приостановить проведение матчей всех турниров под своей эгидой в Армении и Азербайджана. Ситуацию в регионе считают небезопасной.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Остановка проведения матчей в этих странах связана с военными действиями в Нагорном Карабахе, которые начались в конце сентября.

УЕФА попросит футбольные ассоциации Азербайджана и Армении выбрать нейтральные территории для проведения ближайших матчей под эгидой организации. Речь идет о национальных командах, а также об азербайджанском Карабахе, попавшем в группу Лиги Европы.

Несмотря на эту ситуацию, отмечено, что пока не рассматривается возможность переноса части матчей чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, из Баку.

Ранее сообщалось, что УЕФА твердо намерен провести Евро-2020 летом следующего года несмотря на новую волну COVID-19 в Европе. Однако организация может сократить число городов и стран, которые примут турнир.

Сегодня "Динамо" проиграло "Ювентусу" в первом туре Лиги чемпионов со счетом 0:2.