УЕФА объявил дату проведения матча за Суперкубок в 2019 году

Поединок за трофей впервые пройдет в Турции

Матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет 14 августа на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле, где традиционно встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Турция впервые примет матч за Суперкубок УЕФА, хотя ранее в Стамбуле проходили финалы Лиги чемпионов (2005, "Ататюрк") и Кубка УЕФА (2009, "Шюкрю Сараджоглу"). Новый стадион "Бешикташа" открылся 11 апреля 2016 года.

Стамбул примет эстафету у Праги (2013), Кардиффа (2014), Тбилиси (2015), Тронхейма (2016), Скопье (2017) и Таллина (2018), которые принимали Суперкубок УЕФА после того, как он лишился постоянной прописки в Монако.

Накануне, 15 августа, в Таллине в борьбе за трофей сошлись мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". Победу одержали "матрасники", в дополнительное время одолевшие своего соперника со счетом 4:2.

Напомним, розыгрыш Суперкубка УЕФА 2020 года пройдет в Порту на стадионе "Драгау".