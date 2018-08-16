УЄФА оголосив дату проведення матчу за Суперкубок у 2019 році

Поєдинок за трофей вперше пройде в Туреччині

Матч за Суперкубок УЄФА в 2019 році пройде 14 серпня на стадіоні "Бешикташ" у Стамбулі, де традиційно зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Туреччина вперше прийме матч за Суперкубок УЄФА, хоча раніше в Стамбулі проходили фінали Ліги чемпіонів (2005, "Ататюрк") і Кубка УЄФА (2009, "Шюкрю Сараджоглу"). Новий стадіон "Бешикташа" відкрився 11 квітня 2016 року.

Стамбул прийме естафету у Праги (2013), Кардіффа (2014 року), Тбілісі (2015), Тронхейма (2016), Скоп'є (2017) і Талліна (2018), які брали Суперкубок УЄФА після того, як він позбувся постійної прописки в Монако.

Напередодні, 15 серпня, в Талліні в боротьбі за трофей зійшлися мадридські клуби "Реал" і "Атлетіко". Перемогу здобули "матрацники", в додатковий час здолали свого суперника з рахунком 4:2.

Нагадаємо, розіграш Суперкубка УЄФА 2020 року відбудеться в Порту на стадіоні "Драгау".