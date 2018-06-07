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УЕФА обновил бренд Лиги чемпионов

НовостиСпорт    07.06.2018 - 12:47
Фото: (uefa.com)
Фото: (uefa.com)

Центральное место в новой концепции занимают соединенные звезды

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил бренд Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что бренд ЛЧ приобрел новый, более яркий вид. За ним стоит концепция, выраженная так: "Акцентировать моменты, которые создают главную сцену".

Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы - такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами - маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа.

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав.

Ранее УЕФА поинформировал, что перед новым сезоном Лига Европы проведет ребрендинг турнира. В сезоне 2018/2019 болельщики увидят новый логотип, мяч и гимн.

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Теги публикации: УЕФА, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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