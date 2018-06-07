Центральне місце в новій концепції займають з'єднані зірки

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив бренд Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Зазначається, що бренд ЛЧ набув новий, більш яскравий вигляд. За ним стоїть концепція, виражена так: "Акцентувати моменти, які створюють головну сцену".

Центральне місце в новій візуальної концепції бренду займають з'єднані зірки, взяті зі "зоряного м'яча" з логотипу Ліги чемпіонів.

УЕФА освежил бренд #ЛигаЧемпионов https://t.co/Ln5BhuzAUQ



Новые цвета

Звездный мяч

Звездный стадион



Как вам? pic.twitter.com/fh7cdWMka5 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 7, 2018

Новий бренд має більшу гнучкість, зберігаючи головні елементи - такі як гімн, стадіон і трофей. Синя колірна гамма, що бере коріння в темі вечорів Ліги чемпіонів УЄФА, збагатилася акцентними квітами - маджентой (пурпуровим) і ціаном (синьо-зеленим), які освіжають сприйняття образу.

УЄФА переглядає брендинг турнірів кожні три роки - перед стартом чергового трирічного комерційного циклу реалізації телевізійних і спонсорських прав.

Раніше УЄФА поінформував, що перед новим сезоном Ліга Європи проведе ребрендинг турніру. У сезоні 2018/2019 вболівальники побачать новий логотип, м'яч і гімн.