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УЄФА оновив бренд Ліги чемпіонів

НовиниСпорт    07.06.2018 - 12:47
Фото: (uefa.com)
Фото: (uefa.com)

Центральне місце в новій концепції займають з'єднані зірки

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив бренд Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Зазначається, що бренд ЛЧ набув новий, більш яскравий вигляд. За ним стоїть концепція, виражена так: "Акцентувати моменти, які створюють головну сцену".

Центральне місце в новій візуальної концепції бренду займають з'єднані зірки, взяті зі "зоряного м'яча" з логотипу Ліги чемпіонів.

Новий бренд має більшу гнучкість, зберігаючи головні елементи - такі як гімн, стадіон і трофей. Синя колірна гамма, що бере коріння в темі вечорів Ліги чемпіонів УЄФА, збагатилася акцентними квітами - маджентой (пурпуровим) і ціаном (синьо-зеленим), які освіжають сприйняття образу.

УЄФА переглядає брендинг турнірів кожні три роки - перед стартом чергового трирічного комерційного циклу реалізації телевізійних і спонсорських прав.

Раніше УЄФА поінформував, що перед новим сезоном Ліга Європи проведе ребрендинг турніру. У сезоні 2018/2019 вболівальники побачать новий логотип, м'яч і гімн.

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Теги публікації: УЕФА, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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