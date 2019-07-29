УЕФА назвал судей на матч отбора Лиги Европы "Заря" - "Будучность"

Вся бригада арбитров из Ирландии

УЕФА назначил бригаду судей и официальных лиц, которые будут задействованы в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Зарей" и "Будучностью". Об этом сообщает пресс-служба луганской команды.

Встречу обслужит бригада арбитров из Ирландии во главе с Нилом Дойли. Ему будут помогать Даррен Кери и Дара Киган, четвертый арбит - Джон Маклоулин. Судейский наблюдатель - Петр Сигурдссон (Исландия).

Делегат УЕФА - Борис Станков (Болгария).

В первой игре луганская команда обеспечивает себе комфортный результат - 3:1.

Ответная игра состоится на стадионе "Славутич-Арена" 1 августа в 19:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).