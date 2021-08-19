УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера в сезоне 2020/21. Их выбирало жюри, в которое вошли тренеры европейских сборных и клубов, а также спортивные журналисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шорт-лист УЕФА.
В мужском футболе за звание лучшего игрока сезона поборются три полузащитника:
На звание лучшего игрока в женском футболе претендуют три представительницы Барселоны:
В мужском футболе звание за лучшего тренера соревнуются:
Фото: трое лучших тренеров в мужском футболе сезона УЕФА 2020/21 (uefa.com)
В шорт-лист за звание лучшего тренера в женском футболе вошли:
Фото: трое лучших тренеров в женском футболе сезона УЕФА 2020/21 (uefa.com)
Церемония награждения пройдет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.
Шорт-лист для претендентов в мужском был определен по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА. В финальную тройку кандидатов попали футболисты, набравшие наибольшее количество голосов тренеров и журналистов. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.
По аналогичному принципу проходило голосование в женском футболе. Только в голосовании участвовали тренеры 16 клубов, игравших в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, тренеры 12 лучших женских сборных в рейтинге УЕФА, а также 20 отобранных ESM журналистов, специализирующихся на женском футболе.
На награду лучшему футболисту Европы претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.