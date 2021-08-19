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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона

Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера в сезоне 2020/21. Их выбирало жюри, в которое вошли тренеры европейских сборных и клубов, а также спортивные журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шорт-лист УЕФА.

В мужском футболе за звание лучшего игрока сезона поборются три полузащитника:

  • Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити);
  • Жоржиньо (Италия, Челси);
  • Н'Голо Канте (Франция, Челси).

Фото: трое лучших футболистов сезона УЕФА 2020/21 (uefa.com)

На звание лучшего игрока в женском футболе претендуют три представительницы Барселоны:

  • Лике Мартенс (Нидерланды);
  • Алексия Путельяс (Испания);
  • Дженнифер Эрмосо (Испания)

Фото: трое лучших футболисток сезона УЕФА 2020/21 (uefa.com)

В мужском футболе звание за лучшего тренера соревнуются:

  • Хосеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити);
  • Роберто Манчини (Италия, сборная Италии);
  • Томас Тухель (Германия, Челси).

Фото: трое лучших тренеров в мужском футболе сезона УЕФА 2020/21 (uefa.com)

В шорт-лист за звание лучшего тренера в женском футболе вошли:

  • Льюис Кортес (Испания, Барселона);
  • Петер Герхардссон (Швеция, сборная Швеции);
  • Эмма Хейс (Англия, Челси)

Фото: трое лучших тренеров в женском футболе сезона УЕФА 2020/21 (uefa.com)

Церемония награждения пройдет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Как выбирали претендентов

Шорт-лист для претендентов в мужском был определен по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА. В финальную тройку кандидатов попали футболисты, набравшие наибольшее количество голосов тренеров и журналистов. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.

По аналогичному принципу проходило голосование в женском футболе. Только в голосовании участвовали тренеры 16 клубов, игравших в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, тренеры 12 лучших женских сборных в рейтинге УЕФА, а также 20 отобранных ESM журналистов, специализирующихся на женском футболе.

На награду лучшему футболисту Европы претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.

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