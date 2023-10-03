УЄФА хотів призначити на матч "Шахтаря" голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумав

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планував призначити суддівським інспектором на матч донецького "Шахтаря" Мілорада Мажича, який працює у структурі російського футболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЄФА.
Серб Мілорад Мажич ще вчора, 2 жовтня, був вказаний як суддівський інспектор на матчі "Шахтар" - "Антверпен" у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Цього року Мажич обійняв посаду голови департаменту суддівства російського футбольного союзу (РФС).
В УЄФА хотіли, щоб він дав оцінку діям бригади суддів на чолі з Раде Обреновичем зі Словенії.
Але вже сьогодні, 3 жовтня, на сайті УЄФА суддівським інспектором на матчі "Шахтаря" вказано Ян Вегереєфа з Нідерландів.
Нагадаємо, це не перше скандальне рішення Союзу європейських футбольних асоціацій. Ще минулого тижня УЄФА вирішив повернути російські юнацькі команди на міжнародні змагання.
У Союзі це пояснили тим, що "дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить на дорослих".
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