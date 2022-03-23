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УЕФА хочет расторгнуть контракт на показ матчей европейских сборных в России

УЕФА (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Союз европейских футбольных ассоциаций хочет разорвать контракт с российским федеральным спортивным телеканалом "Матч ТВ" на показ матчей национальных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo Sports.

Сообщается, что уже 24 марта европейские команды сыграют первые встречи плей-офф отбора Чемпионата мира-2022, i УЕФА изучает возможность запрета показа этих матчей в России.

Также сборная России должна была играть с Польшей, но получила бан ФИФА из-за вторжения в Украину.

Отмечается, что поскольку УЕФА самостоятельно продает права на трансляцию официальных и товарищеских матчей для всех 55 ассоциаций-членов, то национальные федерации европейских стран не могут самостоятельно запретить показ матчей своих сборных в стране-агрессоре.

Ранее мы сообщали, что баскетбольная Евролига выгнала трио команд из России.

Также мы писали, что международный союз биатлонистов отстранил федерации России и Беларуси.

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