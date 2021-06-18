УЕФА не будет переносить финал Евро из Лондона. Идут переговоры о формате

Уже известно, что на матчах плей-офф турнира заполняемость лондонского стадиона "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего количества мест.

"УЕФА рад, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест - около 40 тысяч", - заявили в организации.

Сейчас УЕФА ведет переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи Евро-2020, используя строгую концепцию COVID-тестирования и так называемого "пузыря", то есть пребывания болельщиков в Британии не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на специальном транспорте.

"Надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне", - подчеркнули в УЕФА, добавив, что понимают давление, с которым сталкивается правительство Британии.