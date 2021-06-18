UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЕФА не будет переносить финал Евро из Лондона. Идут переговоры о формате

Автор: Дмитрий Левицкий

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг то, что Лондон могут лишить права проводить финал Евро-2020. Сейчас УЕФА ведет переговоры с властями британского города относительно карантинных ограничений во время матчей.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Уже известно, что на матчах плей-офф турнира заполняемость лондонского стадиона "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего количества мест.

"УЕФА рад, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест - около 40 тысяч", - заявили в организации.

Сейчас УЕФА ведет переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи Евро-2020, используя строгую концепцию COVID-тестирования и так называемого "пузыря", то есть пребывания болельщиков в Британии не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на специальном транспорте.

"Надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне", - подчеркнули в УЕФА, добавив, что понимают давление, с которым сталкивается правительство Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАевро 2020Лондон