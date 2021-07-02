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УЕФА аннулировал билеты британских фанатов на матч Украина - Англия

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Пятница 02 июля 2021 12:31
УЕФА аннулировал билеты британских фанатов на матч Украина - Англия Фото: УЕФА аннулировал билеты британцев на матч против Украины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал билеты британских фанатов на матч Украина - Англия. Игра пройдет в Риме, и в Италии действуют строгие правила в отношении путешественников из Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянской полиции.

"УЕФА из-за COVID-19 заблокировал продажу билетов до 21:00 1 июля тем, кто проезжал транзитом или находился в Великобритании в течение последних 14 дней, а также отменил билеты, проданные до 00:00 28 июня резидентам Великобритании", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, решение принято на фоне опасений того, что британские болельщики могут все-таки поехать в Италию, несмотря на жесткие карантинные ограничения. С 18 июня все те, кто прибыл из Великобритании, должны пройти пятидневный карантин и сдать два теста на коронавирус.

Количество заблокированных или аннулированных билетов не сообщается. Футбольная ассоциация Англии (FA) имела право на 2 560 билетов, что составляет 16% от разрешенной вместимости 16 000 на стадионе "Олимпико" в Риме.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские болельщики не смогут попасть на матч Евро-2020 против Англии из-за карантина в Италии.

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УЕФА билеты Евро-2020
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