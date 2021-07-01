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В посольстве напомнили, что украинцы не смогут прилететь в Рим на матч против Англии

Новина українською →
Рим, Четверг 01 июля 2021 00:58
В посольстве напомнили, что украинцы не смогут прилететь в Рим на матч против Англии Фото: Артем Довбык празднует победный гол (uefa.com)
Автор: Артур Родивилов

Украинские болельщики не смогут прилететь на матч Евро-2020 против Англии из-за карантина в Италии. Билет не является основанием для въезда в страну.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

В соответствии с декретом правительства Италии, туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом.

"В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме в очередной раз напоминаем о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетить Италию смогут украинцы на таких основаниях: работа;

  • обучение;
  • лечение;
  • возвращения на постоянное место жительства;
  • обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

В посольстве отмечают, что обязательным условием при пересечении границы является прохождение десятидневной самоизоляции.

Матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.

Напомним, 29 июня Украина победила Швецию и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

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