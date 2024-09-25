Удруге абсолютний лідер: Vodafone - найшвидший мобільний інтернет України

Компанія Vodafone удруге стала лідером серед операторів мобільних мереж за швидкістю мобільного інтернету. За результатами Ookla's Speedtest Awards, Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79, а також продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження, що склала 26.87 МБ/сек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нагорода від компанії Ookla (США) - важлива міжнародна відзнака на ринку телекомунікаційних послуг. Щорічно за результатами даних користувачів, що відображають фактичну продуктивність мереж, компанія відзначає світових і регіональних лідерів серед інтернет-провайдерів та мобільних операторів.

За допомогою сервісу Speedtest, користувачі мобільних та фіксованих мереж щороку проводять понад 10 млн тестів. Для визначення оператора з найшвидшим мобільним інтернетом, Ookla використовує власну методологію - Speed Score.

Ookla порівнює ініційовані користувачами тести, проведені в мобільних застосунках Speedtest для iOS та Android, від усіх основних операторів мобільного зв’язку в Україні, щоб визначити, хто показав найвищу швидкість мобільної мережі. Варто додати, що основним показником оцінки є медіанна швидкість завантаження, тобто середня швидкість з’єднання за стандартних умов користування мобільним інтернетом.

Здобуття нагороди Ookla's Speedtest Awards удруге засвідчує ефективність зусиль компанії Vodafone для гарантії українським споживачам найкращого досвіду користування мобільним інтернетом.

Усупереч викликам, що пов’язані з наслідками російської агресії, компанія Vodafone систематично працює для підсилення енергостійкості об’єктів мобільного зв’язку, розширення їхньої ємності та над будівництвом мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасних технологій.

"Ми постійно працюємо над забезпеченням стабільного зв’язку навіть під час відключень електроенергії. Після масованих атак на енергоінфраструктуру країни, компанія вирішила подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність", - розповідає Андрій Отрощенко, директор із маркетингу Vodafone Україна.

За його словами, усі базові станції забезпечені батареями. До того ж, компанія постійно оновлює парк акумуляторів на користь більш стійких до постійних відключень електроенергії батарей. Кількість базових станцій, які можуть працювати від генераторів, вдалося збільшити в 7 разів.

"Компанія продовжує закупляти додаткові генеруючі потужності та системи автономного енергозабезпечення. У час війни наші зв’язківці роблять усе можливе, аби клієнти Vodafone мали постійний зв'язок, могли відчувати переваги швидкого і якісного мобільного інтернету", - додав він.

У першому півріччі 2024 року компанія інвестувала понад 2 млрд грн в економіку України. Інвестиції Vodafone в Україні протягом 2,5 років повномасштабної війни складають 11,36 млрд грн, з них 1,8 млрд грн - соціальні інвестиції.

З метою гарантії безперебійного інтернет-з’єднання в умовах частих та тривалих відключень світла:

змонтовано понад 51 тисячі високопотужних акумуляторних батарей LiFePO4;

близько 54 тисячі батарей законтрактовано або підготовлено до встановлення;

придбано додаткові стаціонарні та мобільні генератори;

побудовано та введено в експлуатацію 3 сонячні електростанції;

застосовано алгоритми SON (self-organized network) із метою автоматизованого управління мережею та підвищення якості мобільних послуг.

Задля збільшення швидкості інтернет-з’єднання, компанія також працює над тестуванням indoor-рішень 5G. Так у травні цього року (спільними зусиллями з Nokia) Vodafone побудували перші в Україні майданчики, де 5G-з’єднання доступне навіть за відсутності спеціального демонстраційного обладнання. Майданчики знаходяться на території інноваційного центру Промприлад у м. Івано-Франківськ.

Так, попри виклики, спричинені збройною агресією РФ, компанія Vodafone продовжує працювати для зміцнення та стабілізації українського ринку телекомунікаційних послуг, аби кожен українець міг відчути новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій, необхідних для наближення особистих та загальнонаціональних перемог.