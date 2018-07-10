Не удивлюсь, если увижу Роналду в "Ювентусе", - Буффон

Джиджи прокомментировал возможный переход Криштиану

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон, 17 лет выступавший за "Ювентус", поделился мнением о возможном переходе лидера мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский клуб. Об этом сообщает Marca.

Легендарный голкипер будет счастлив, если португалец подпишет контракт со "старой синьорой".

"Я не удивлюсь, увидев Роналду в "Ювентусе". Это сделает меня счастливым. Это ровно то, что необходимо сейчас команде. "Ювентусу" нужны новые кумиры", - сказал Буффон.

Криштиану Роналду близок к переходу в туринский "Ювентус". Сегодня, 10 июля, агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством "Реала" и обсудит будущее своего клиента.