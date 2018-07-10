Не здивуюсь, якщо побачу Роналду в "Ювентусі", - Буффон

Джиджи прокоментував можливий перехід Кріштіану

Новачок ПСЖ Джанлуїджі Буффон, який 17 років виступав за "Ювентус", поділився думкою про можливий перехід лідера мадридського "Реала" Кріштіану Роналду в туринський клуб. Про це повідомляє Marca.

Легендарний голкіпер буде щасливий, якщо португалець підпише контракт з "старої синьйорою".

"Я не здивуюся, побачивши Роналду в" Ювентусі ". Це зробить мене щасливим. Це рівно те, що необхідно зараз команді." Ювентусу "потрібні нові кумири", - сказав Буффон.

Кріштіану Роналду близький до переходу в туринський "Ювентус". Сьогодні, 10 липня, агент 33-річного португальця Жорже Мендеш зустрінеться з керівництвом "Реала" і обговорить майбутнє свого клієнта.