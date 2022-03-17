Удары по гражданским и вязкие бои: Подоляк рассказал о тактике России

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал он.

Отметим, министр обороны Алексей Резников заявил, что целью РФ является уничтожение Украины. А воюя с нашей страной, враг воюет против всего мира.

Война РФ против Украины продолжается уже 22-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

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