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Из-за ударов по Харькову произошли десятки пожаров, погибли не менее 4 человек

Автор: Илона Свиридова

В результате ударов и обстрелов Харькова в городе произошли десятки пожаров. На данный момент известно о гибели не менее 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что противник продолжил обстреливать и наносить воздушные удары по жилым кварталам и различным объектам Харькова, в результате чего зафиксировано множество разрушений и пожаров.

В частности, выгорела 9-этажка по улице Краснодарской - пожар охватил 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 квадратных метров.

"Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий. Было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ходе боев под Харьковом ликвидировали российского генерала и нескольких старших офицеров.

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