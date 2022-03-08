Из-за ударов по Харькову произошли десятки пожаров, погибли не менее 4 человек

Сообщается, что противник продолжил обстреливать и наносить воздушные удары по жилым кварталам и различным объектам Харькова, в результате чего зафиксировано множество разрушений и пожаров.

В частности, выгорела 9-этажка по улице Краснодарской - пожар охватил 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 квадратных метров.

"Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий. Было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших", - говорится в сообщении.