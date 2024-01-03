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Ударили з С-300. Кім розповів подробиці російського обстрілу Снігурівки

Снігурівка, Середа 03 січня 2024 20:28
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Ударили з С-300. Кім розповів подробиці російського обстрілу Снігурівки Фото: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 3 січня, обстріляли Снігурівку Миколаївської області.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Начальник ОВА повідомив, що в результаті обстрілу постраждали троє людей та неповнолітня дівчина у важкому стані, яку наразі перевозять до Миколаєва

"Останні дні були більш-менш спокійними. Але сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурівці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. зараз перевозимо у місто", - заявив Кім.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні на околицях міста Снігурівка в Миколаївській сталися вибухи на території підприємства.

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