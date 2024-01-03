Ударили з С-300. Кім розповів подробиці російського обстрілу Снігурівки
Військові Російської Федерації сьогодні, 3 січня, обстріляли Снігурівку Миколаївської області.
Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Начальник ОВА повідомив, що в результаті обстрілу постраждали троє людей та неповнолітня дівчина у важкому стані, яку наразі перевозять до Миколаєва
"Останні дні були більш-менш спокійними. Але сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурівці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. зараз перевозимо у місто", - заявив Кім.
Нагадаємо, ми писали, що сьогодні на околицях міста Снігурівка в Миколаївській сталися вибухи на території підприємства.
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