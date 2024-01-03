Ударили из С-300. Ким рассказал подробности российского обстрела Снигиревки
Военные Российской Федерации сегодня, 3 января, обстреляли Снигиревку Николаевской области.
Об этом рассказал начальник Николаевской ОВ Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Начальник ОВА сообщил, что в результате обстрела пострадали три человека и несовершеннолетняя девушка в тяжелом состоянии, которую сейчас перевозят в Николаев
"Последние дни были более-менее спокойными. Но сегодня в 17:45 были три прилета ракет С-300 по Снигиревке, где ранена женщина, два человека, которые охраняли склад с гуманитаркой, и девочка 15 лет, тяжелая. сейчас перевозим в город", - заявил Ким.
Напомним, мы писали, что сегодня в окрестностях города Снигиревка в Николаевской произошли взрывы на территории предприятия.
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