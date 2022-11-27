ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удари росіян по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті, - Подоляк

Новость на русском →
Україна, Неділя 27 листопада 2022 20:18
Удари росіян по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Удари російських військ по об'єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Російські атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди", - написав Подоляк.

Нагадаємо, російські війська наступного тижня можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики. Тому українців просять подбати про запаси їжі, води, зарядити павербанки і знайти найближчий "Пункт незламності".

Додамо, наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності в електросистемі. Станом на 27 листопада він складає 20%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк ракетный удар
NEWS
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України