Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України

На думку Селезньова, атакуючи кораблі РФ в акваторії Чорного моря Україна заявляє свої права на забезпечення безпеки судноплавства.

"Неважливо, чи перевозив він раніше пальне для армії в Криму чи в Сирії. Україна в будь-якому випадку показала всьому світу, що має як мінімум план боротьби з ворожим флотом. І поки країни НАТО такі, як Румунія, Болгарія і Туреччина думають над тим, як відповісти на спроби РФ перетворити Чорне море на своє внутрішнє, Україна працює над тим, щоб зачинити російські кораблі в бухтах", – додав він.

А ось на думку Мусієнко, наступною ціллю цілком можуть стати російські ракетоносії.

"Будь-які кораблі, які постачають армію ворога паливом, зброєю та всім необхідним, є для нас абсолютно законними військовими цілями", – зазначив він.

За його словами, такими атаками Україна має намір створити великі проблеми для росіян на морі, зокрема й логістичні. І з великою ймовірністю українським надводним дронам це завдання під силу.

Детально про ситуацію на півдні України та ситуацію у Чорному морі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

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