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Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо

Фото: вночі було завдано ударів Чонгарськими мостами в окупований Крим (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Вночі було завдано ударів по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. Повідомляється, що рух ними зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено внаслідок обстрілу. Представники окупаційної "влади" заявляють, що для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

Судячи з опублікованих фото, на мостах пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й силові конструкції. У зв'язку з пошкодженнями рух організовано за резервним маршрутом.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", поки триває обстеження конструкцій Чонгарських мостів, окупанти спрямовують весь трафік через Армянськ.

Мінування Чонгарських мостів

Раніше військові спростували домисли, що розповсюджуються в мережі, і неправдиву інформацію щодо мосту, який нібито був розмінований, що дозволило перебратися по ньому військам РФ на початку повномасштабного вторгнення.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Чонгарський міст у Херсонській області замінували українські військові, при цьому бійцям ЗСУ при вторгненні РФ протистояли сили противника, що перевищують за чисельністю в 15 разів.

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