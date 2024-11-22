Удари по базах і арсеналах РФ допомогли Україні покращити ситуацію зі снарядами, - джерело

Удари України по арсеналах та військових складах Російської Федерації допомогли покращити ситуацію зі снарядами на фронті. У росіян скоротилась перевага у снарядах.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними джерела, на окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від 1:1,5 до 1:3. Знищення російських арсеналів значно скоротило перевагу противника на фронті.

Крім того співрозмовник в Генштабі розповів, що 50% вогневого ураження на полі бою зараз завдають дрони різних типів.

Снаряди для України

На початку 2024 року Україна стикнулася зі значною нестачею снарядів, що було зумовлено призупиненням американської допомоги через затримку фінансування в Конгресі.