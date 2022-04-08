Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске: среди погибших есть дети

Среди погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск есть дети. Сейчас точное количество жертв устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Отмечается, что в момент удара на вокзале были около 4 тысяч человек, которые хотели эвакуироваться. Большинство из них женщины и дети. Известно о 30 погибших, среди которых есть дети. Еще сотня мирных жителей получила ранения.

По факту циничного обстрела российскими оккупантами железнодорожной станции открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и медики.