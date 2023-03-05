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Удар по Запоріжжю: пошукові роботи завершили, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

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Запоріжжя, Неділя 05 березня 2023 20:51
Удар по Запоріжжю: пошукові роботи завершили, п'ятеро вважаються зниклими безвісти Фото: в Запоріжжі завершились пошукові роботи (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

В Запоріжжі завершились пошукові роботи у будинку, який 2 березня обстріляли росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Завершилися пошуково-рятувальні роботи у будинку, який 2 березня був жорстоко зруйнований ворожою ракетою. Тієї ночі росіяни вбили 13 мирно сплячих людей - чоловіків, жінок, маленьку дитинку… Ще пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти", - повідомляє Куртєв.

Він також повідомив, що завтра, 6 березня в Запоріжжі оголошується - День жалоби.

"Також повідомляємо, що завтра у міськраді призначено зустріч з мешканцями постраждалого будинку Незалежної України, 67. Якщо у когось з мешканців цього будинку ще не має даної інформації, то ми вас запрошуємо - приходьте завтра, на 11 ранку", - заявив секретар Запорізької міськради.

Нагадаємо, російські військові вночі 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок.

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