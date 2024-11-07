Удар по Запоріжжю: чотири людини загинуло, кількість поранених зросла

Удар по Запоріжжю 7 листопада

Нагадаємо, російські терористи вдень 7 листопада завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та поранені. Також вже відомо про одного загиблого.

Росіяни запустили на місто п'ять КАБів. Вони влучили у житлові будинки та лікарню.

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