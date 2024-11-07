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Удар по Запоріжжю: чотири людини загинуло, кількість поранених зросла

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Запоріжжі внаслідок авіаудару росіян загинуло чотири людини. Кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них троє дітей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського, ДСНС та МВС України.

Як повідомляється, внаслідок ворожого удару загинуло чотири людини. Ще 18 травмовані, серед них троє дітей.

Окрім того, частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Пожежу ліквідували.

Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння.

Також, за інформацією Зеленського, у Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджена будівля онколікарні. 

 

Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (ДСНС та Нацполіція)

Удар по Запоріжжю 7 листопада

Нагадаємо, російські терористи вдень 7 листопада завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та поранені. Також вже відомо про одного загиблого.

Росіяни запустили на місто п'ять КАБів. Вони влучили у житлові будинки та лікарню.

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