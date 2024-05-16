"УДАР Віталія Кличка" у Київраді висловив підтримку грузинському народові

Фракція партії "УДАР Віталія Кличка" висловила солідарність із народом Грузії та підтримку його боротьби за свободу і демократію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитра Білоцерковця на сесії Київської міської ради.

"Сьогодні в місті-побратимі Києва – Тбілісі – відбуваються фундаментальні події. Боротьба за демократію, свободу, боротьба проти кремля, за свою єдність. Навіть проблеми у нас братські, з одними обличчями, які не змінюються вже кілька десятків років. Ми висловлюємо солідарність із боротьбою грузинського суспільства за свободу, незалежність, демократію. Та проти спроб придушити громадянське суспільство", - йдеться у заяві фракції.

В "УДАРі Віталія Кличка" зазначили, що з хвилюванням спостерігають за спробами ухвалити законопроєкт «про іноземних агентів», який скопійований з аналогічного закону, ухваленого в авторитарному Кремлі. І закликали грузинський уряд до діалогу із суспільством.

"Ми занепокоєні тим, що закон про іноземних агентів може підірвати прагнення Грузії до європейської інтеграції. І віримо в те, що Грузія може змінитися. Бо євроатлантичне майбутнє у нас з вами спільне. Грузинський уряд має поважати ненасильницькі протести і вступити в діалог, а не придушувати їх", - наголосив у своєму виступі Дмитро Білоцерковець.

Народ Грузії має право визначати шлях своєї країни без примусу, підкреслили в "УДАРі".

"Ми висловлюємо свою підтримку громадянському суспільству. Громадські організації та незалежні медіа є критично важливими для здорової демократії. Натомість закон про іноземних агентів, скопійований з авторитарної Росії, може придушити ці важливі голоси та підірвати довіру громадськості до влади", - зазначено в заяві.