Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: з'явилися нові деталі обстрілу

"25 людей загинули, 62 поранені, серед них жінки та діти, у тому числі мелітопольці. 5-річній дитині уламок потрапив у живіт, лікарі борються за його життя. 3-річна дитина дивом вижила, але залишилася сиротою", - написав він.

Федоров додав, що також внаслідок удару постраждали волонтери, які перевозять ліки на СОТ та евакуювали звідти людей.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

За словами губернатора Запорізької області люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Крім того, на Запоріжжі припинили виїзд на окуповану територію регіону на невизначений період.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.