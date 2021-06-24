Удар с центра поля, гол Ярмоленко и пушка Дании в ворота России: топ-голы группового этапа Евро

В среду на чемпионате Европы доиграли последние матчи группового этапа и уже в субботу стартуют игры 1/8 финала. Матчи же групповой стадии выдали не только неожиданные результаты, но массу красивых голов.

Гол Патрика Шика с центра поля в ворота Шотландии

Вполне рядовой матч Чехия - Шотландия получил особенное внимание всех мировых СМИ. Постарался Патрик Шик. Форвард чехов зарядил почти с центра поля, когда увидел, что вратарь Шотландии Дэвид Маршалл ушел слишком далеко из ворот.

Голкипер на полном ходу бежал к своим воротам, но удар Патрика Шика был слишком своевременным и точным, чтобы не стать голевым.

Гол Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов, который возродил интригу

Первый матч Украины на Евро против Нидерландов складывался не лучшим образом. Сильная игра и моменты Нидерландов у ворот Георгия Бущана воплотились в два гола хозяев поля во втором тайме.

Казалось, что игра уже сделана. Но потом Андрей Ярмоленко обводящим ударом попал в верхний угол ворот и вернул интригу в матч. Но мы в итоге проиграли 2:3.

Гол Аарона Рэмзи в ворота Турции после шикарной передачи Гарета Бэйла

Матч Уэльс - Турция в Баку был фактически домашним для турков. И предполагалось, что это может помочь Турции победить после разгрома от Италии в первом туре. Но этого не случилось и Уэльс по игре уничтожил соперника, а Рэмзи справился с задачей принять пас от Бэйла и забить с него. Уэльс победил тогда 2:0.

Гол Кевина де Брюйне в ворота Дании. Бельгийцы все же обыграли датчан в сложнейшем поединке

Дома сборная Дании очень сильно сыграла против одного из фаворитов турнира - сборной Бельгии. Датчане быстро повели в счете и держали преимущество. После перерыва ситуация изменилась. Во многом благодаря Кевину де Брейне. Полузащитник проводил первый матч после травмы, но показал, что находится в отличной форме.

Гол Криштиану Роналду в ворота Германии после блестящей контратаки

Отдельно заставляет о себе говорить на Евро Криштиану Роналду. Форвард в 36 лет остается лидером Португалии и выдающимся футболистом всех времен. В матче против немцев португальцы выбежали в стремительную контратаку, которую, после резвого спурта, завершил Роналду. Смотреть на его 14-секундный забег из штрафной в штрафную можно вечно.

Гол Джердана Шачири в ворота Турции

Турция воистину оказалась пассажиром на чемпионате Европы. Команда Шенола Гюнеша проиграла все три поединка и отправилась домой.

В последнем матче против Швейцарии Турция проиграла 1:2, а один из голов забил Джердан Шачири. Он доказывает свою профпригодность и важность для сборной, несмотря на статус резервиста в "Ливерпуле".

Гол Феррана Торреса пяткой в ворота Словакии

Форвард Испании Ферран Торрес вышел на замену в матче против Словакии и спустя 44 секунды уже праздновал гол. И очень стильный гол. После розыгрыша углового все завершилось изящным ударом пяткой от Феррана. Этот матч Испания выиграла 5:0.

Мощнейший гол Андреаса Кристенсена в ворота России

Дания разгромила Россию в Копенгагене и отправил россиян отдыхать. Датчане забивали, преимущественно, красиво, но лучшим ударом отличился защитник Андрес Кристенсен, который удачно приложился издали на добивании после массированной атаки датчан. Настоящий фурор, настоящая пушка.

Гол Роберта Левандовски в ворота Швеции после контратаки

Суперфорвард Роберт Левандовски заставил понервничать украинских болельщиков, смотревших матч Швеция - Польша. В этой встрече для выхода в плей-офф сборной Украины нужно было, чтобы шведы не проиграли полякам. Счет 2:0 в пользу Швеции целиком устраивал и радовал, но спустя несколько минут Левандовски завершил контратаку Польши, как и должен один из лучших нападающих в мире.

Потом счет стал 2:2 и стал совсем страшно, но шведы не подвели и выиграли 3:2. Но это уже дела не касается. А гол крутой.

Конечно, мы не показали вам все крутые голы чемпионата Европы. Их было куда больше. И вполне вероятно, что множество шикарных мячей еще впереди. Потому следим пристально за Евро-2020. Дальше - плей-офф, где нельзя допустить ошибок никому.