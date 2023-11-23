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Удар по штабу Чорноморського флоту: ліквідовано командира російського катера

Крим, Четвер 23 листопада 2023 10:15
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Удар по штабу Чорноморського флоту: ліквідовано командира російського катера Фото: ліквідовано командира російського катера через удар по штабу ЧФ РФ 22 вересня (t me nexta live)
Автор: Наталія Гурковська

Серед ліквідованих окупатів через удар по штабу Чорноморського флоту в Криму 22 вересня значиться і командир російського катера "Серна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka.

Як уточнюють у Telegram-каналі, ліквідований окупант – старший мічман Денис Нікітін.

Нікітін командував десантним катером проекту 11770 "Серна". У Росії його посмертно нагородили орденом Мужності.

Російські пропагандисти запевняють, що Нікітін нібито "загинув, рятуючи свій корабель".

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 поранених. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Віктор Соколов. Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало нібито "живого" Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється.

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