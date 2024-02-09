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Харківську область атакували "Шахедами": в ОВА розповіли про наслідки

Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку безпілотників Харківської області. За його словами, було зафіксовано щонайменше п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У Зміївській спільні Харківської області безпілотник потрапив в об'єкт нежитлової інфраструктури.

"Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загоряння громадянської нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів"", - повідомив Синєгубов.

Також, за словами Синєгубова, постраждалих наразі немає, але є загроза безпілотників.

"Не залишайте укриття! Групи безпілотників продовжують рухатися Харківщиною", - повідомив начальник ОВА.

Атаки росіян по Харківській області

Раніше ми повідомляли, що вранці 7 лютого росіяни вдарили ракетами по промисловій зоні Харкова. Поліція встановила, що ракети були вироблені КНДР.

Також ми писали, що росіяни скинули авіабомбу на лікарню у Харківській області. Є постраждалі.

 

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