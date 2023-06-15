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Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

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Кривий Ріг, Четвер 15 червня 2023 19:18
Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла Фото: у Кривому Рогу зросла кількість жертв через ракетний удар росіян (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, загинули 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула у Facebook.

За його словами, від несумісних з життям опіків помер Сергій Гуриця 1985 року народження. Він працював монтажником на одному з підприємств Кривого Рогу.

"Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя. Співчуття рідним і близьким", - додав Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, у ніч на 13 червня російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою 14 ракет та чотирьох дронів. Захисникам вдалося збити 11 ракет та один дрон.

У Кривому Рогу ворог влучив по багатоповерхівці та підприємству. Внаслідок атаки поранення отримали 36 людей. Ще вчора було відомо про 12 убитих мирних жителів.

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