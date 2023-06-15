Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула у Facebook .

За його словами, від несумісних з життям опіків помер Сергій Гуриця 1985 року народження. Він працював монтажником на одному з підприємств Кривого Рогу.

"Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя. Співчуття рідним і близьким", - додав Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, у ніч на 13 червня російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою 14 ракет та чотирьох дронів. Захисникам вдалося збити 11 ракет та один дрон.

У Кривому Рогу ворог влучив по багатоповерхівці та підприємству. Внаслідок атаки поранення отримали 36 людей. Ще вчора було відомо про 12 убитих мирних жителів.