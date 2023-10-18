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Удар росіян по Дружелюбівці: кількість жертв зросла

Дружелюбівка, Середа 18 жовтня 2023 18:22
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Удар росіян по Дружелюбівці: кількість жертв зросла Фото: в результаті російського удару загинуло троє людей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи, 15 жовтня, вночі вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку Дружелюбівки Харківської області. Тоді повідомлялось, що загинуло 2 людини, однак наразі відомо, що кількість жертв зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За даними глави ОВА, кількість загиблих внаслідок удару окупантів по приватному житловому будинку у с. Дружелюбівка Ізюмського району, що стався в ніч на 15 жовтня, збільшилася до 3 людей.

"Сьогодні рятувальники, які продовжували пошукові роботи під завалами, знайшли тіло цивільного 31-річного чоловіка. Це син чоловіка і дружини, що також загинули в ніч російського обстрілу", - пояснив Синєгубов.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни 15 жовтня обстріляли Харківську область.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Наприклад, як розповідав Синєгубов, протягом минулої доби терористи обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема:

  • у Вовчанську внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих;
  • також під вогнем були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка й інші населені пункти.

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