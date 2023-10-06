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Удар РФ по центру Харкова: з'явилися перші фото наслідків

Фото: рятувальні роботи в Харкові на місці руйнування через ракетний удар (фото: t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова цього ранку в центрі міста було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, сталася пожежа, є поранені та загиблий серед цивільних. З'явилися перші світлини наслідків ворожого обстрілу у Київському та Основ'янському районах міста.

Кадри з місця події у Харкові та наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

У публікації використовуються матеріали з Telegram міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та Харківської обласної прокуратури.

Чиновник наголосив, що ця атака по Харкову стала черговим прицільним ударом Росії по цивільних людях.

"Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім", - розповів глава МВС.

 

Наслідки ракетного обстрілу Харкова вранці 6 жовтня (фото: t.me/Klymenko_MVS)

На місці ворожого удару виникла пожежа площею 50 квадратних метрів, співробітники екстрених служб вже ліквідували вогонь

У прокуратурі повідомили, що за процесуального керівництва Київської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

 

Фото: наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

Цього ранку російські окупанти атакували центр Харкова. Внаслідок атаки, за останніми даними, у Київському районі міста травмовано шістьох мирних мешканців: трьох жінок та трьох чоловіків, а в Основ'янському районі 7 травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата. Загибла дитина.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу "Іскандер", розповіли в прокуратурі. 

Подробиці ворожого ракетного обстрілу Харкова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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