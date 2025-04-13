Удар по Сумах: загиблих вже 34, постраждалих - 117, серед них діти

Обстріл Сум 13 квітня

Нагадаємо, що ворог атакував місто Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат.

Зазначимо, що станом на 14:10 було відомо про 32 загиблих, а станом на 15:35 про 99 постраждалих.

Детально про атаку на місто Суми - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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