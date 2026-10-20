Удар РФ по Новій Водолазі убив вчительку та її однорічну доньку: що відомо про трагедію

Що відомо про загиблу вчительку

Інна Марюхна працювала вчителькою початкових класів у Нововодолазькому ліцеї №1. Колеги педагогині висловили співчуття її родині та зазначили, що разом із нею загинула і її маленька донька Ангеліна.

У навчальному закладі згадують Інну як добру, щиру та віддану своїй справі вчительку, яка допомагала дітям пізнавати світ і робила їхні перші кроки в навчанні теплими та змістовними.

"Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам'яті колег та вихованців", - написали в ліцеї.

Колектив закладу висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив на непоправності втрати.

"Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла", - йдеться в повідомленні.