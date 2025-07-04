Удар РФ по Кривому Рогу: виникла пожежа, є поранені

Росіяни сьогодні вдень, 4 липня, ударними безпілотниками вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Повідомляється про двох поранених.0
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Більше деталей з'ясовуємо", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, попередньо, в результаті ворожого обстрілу поранення отримали двоє чоловіків.
Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість поранених зросла до трьох осіб.
"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці", - зазначив він.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Кривий Ріг періодично страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.
Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики.
Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.
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