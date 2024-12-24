Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла, є жертва

Російська армія вдень вівторка, 24 грудня, завдала балістичного удару по місту Кривий Ріг. Росіяни поцілили у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, станом на 17:40 в результаті російського удару вже відомом про 11 постраждалих. Серед них - 16-річна дівчинка.

"З-під завалів потрощеної багатоповерхівки у Кривому Розі дістали ще одну людину. Троє поранених у Кривому Розі - у важкому стані. Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих", - повідомив він.

Також відомо, що до лікарні було госпіталізовано семеро людей.

Оновлено о 17:55.

Лисак повідомив, що з-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка.

"Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося", - написав він.

Під руїнами ще можуть бути люди.

Фото: наслідки удару РФ по Кривому Рогу 24 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар по Кривому Рогу 24 грудня

Сьогодні вдень, близько 15:30 в Україні оголошувався сигнал повітряної тривоги - українців попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Через деякий час стало відомо, що російська армія влучила у багатоповерховий будинок у Кривому Розі.