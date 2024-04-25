UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар РФ по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 10, залізниця обмежила рух потягів

Фото: у Балаклії Росія атакувала залізничний вокзал 25 квітня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

В результаті атаки Російської Федерації по залізничному вокзалу у Балаклії було госпіталізовано 7 постраждалих. Також відомо про затримку руху приміських потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram, "Укрзалізницю" та "Суспільне".

За даними Синєгубова, в результаті атаки постраждали 7 людей, всі вони були госпіталізовані до лікарні.

Серед постраждалих: три жінки віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років. Вони отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу.

Пізніше він повідомив про те, що кількість постраждалих зросла до 10 - було поранено жінок 37 та 48 років та 55-річного цивільного чоловіка.

 Фото: у Балаклії Росія атакувала залізничний вокзал 25 квітня (t.me/prokuratura_kharkiv)

Росія атакувала вокзал у Балаклії ракетою, в цей час постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм".

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що під час атаки по залізниці у Харківській області постраждали троє їх співробітників.

Також відомо, що через ворожий удар поїзд №6407 "Харків - Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать: вони не їхатимуть далі Балаклії.

Обстріли Харківської області

Харків та область знаходяться під постійними атаками з боку Російської Федерації. Це пов'язао з тим, що регіон згаходиться на кордоні з Росією.

Зокрема, сьогодні під ворожою атакою опинилося місто Балаклія.

А напередодні під ворожою атакою опинився Золочів Богодухівського району Харківської області. У населеному пункті внаслідок ворожої атаки є пошкодження адміністративних будівель

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБалакліяВійна в Україні