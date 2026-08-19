Удар по ракетно-космічному центру у Самарі: з'явилися нові деталі від ЗСУ

У Самарі після удару 15 серпня було вражено відразу кілька об'єктів російського ракетно-космічного комплексу.

Нові дані підтвердили пошкодження виробничих потужностей підприємства "Авіакор – авіаційний завод" та Ракетно-космічного центру "Прогрес".

Що відомо про наслідки

За уточненою інформацією, під удар потрапив виробничий цех, де збирають двигуни для ракет-носіїв сімейства "Союз", а також цех технічного обслуговування авіаційної техніки.

Окрім того, на території РКЦ "Прогрес" зафіксували пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Чому це важливо

РКЦ "Прогрес" належить до ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Компанія бере участь у виробництві ракет-носіїв "Союз", які використовуються для виведення космічних апаратів на орбіту та формування російських супутникових угруповань зв'язку, у тому числі на користь армії РФ.

За даними української сторони, поразка таких об'єктів знижує військові та технологічні можливості Росії. Робота з ключових військових та підприємств військово-промислового комплексу РФ триває.