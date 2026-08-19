UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Удар по ракетно-космічному центру у Самарі: з'явилися нові деталі від ЗСУ

13:49 19.08.2026 Ср
2 хв
Які об'єкти опинилися під ударом
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: ЗСУ (Генштаб)

У Самарі підтвердили поразку об'єктів ракетно-космічного підприємства "Прогрес" після удару 15 серпня. На території об'єкту сталася масштабна пожежа, площа якої становила близько 5 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

У Самарі після удару 15 серпня було вражено відразу кілька об'єктів російського ракетно-космічного комплексу.

Нові дані підтвердили пошкодження виробничих потужностей підприємства "Авіакор – авіаційний завод" та Ракетно-космічного центру "Прогрес".

Що відомо про наслідки

За уточненою інформацією, під удар потрапив виробничий цех, де збирають двигуни для ракет-носіїв сімейства "Союз", а також цех технічного обслуговування авіаційної техніки.

Окрім того, на території РКЦ "Прогрес" зафіксували пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Чому це важливо

РКЦ "Прогрес" належить до ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Компанія бере участь у виробництві ракет-носіїв "Союз", які використовуються для виведення космічних апаратів на орбіту та формування російських супутникових угруповань зв'язку, у тому числі на користь армії РФ.

За даними української сторони, поразка таких об'єктів знижує військові та технологічні можливості Росії. Робота з ключових військових та підприємств військово-промислового комплексу РФ триває.

Нагадуємо, що американські аналітики повідомили, щоукраїнські сили зупинили просування російських військ у Сумській області: 17 і 18 серпня окупанти проводили обмежені наступальні дії на півночі регіону, проте не змогли досягти успіху через контратаки ЗСУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в УкраїніГенштаб ЗСУЗбройні сили України