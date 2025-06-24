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УДАР пропонує усунути дублювання повноважень ОВА та самоврядування

Вівторок 24 червня 2025 14:14
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УДАР пропонує усунути дублювання повноважень ОВА та самоврядування Фото: УДАР пропонує усунути дублювання повноважень ОВА та самоврядування (udar.party)
Автор: Олександр Мороз

"УДАР Віталія Кличка" пропонує внести зміни до законодавства, які б забезпечили безперешкодне функціонування органів місцевого самоврядування після закінчення 5-річного терміну їхніх повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії УДАР.

УДАР, зокрема, вимагає:

  • зберегти та зафіксувати безперервність повноважень місцевих рад і голів громад до складання присяги новообраним складом і міським головою;
  • розмежувати повноваження місцевого самоврядування та військових адміністрацій для запобігання дублювань.

"Місцеве самоврядування - фундамент, на якому тримається держава в умовах війни. Тому збереження демократії і місцевого самоврядування є надзвичайно важливим. На сьогодні ми бачимо багато викликів. 26 жовтня завершується п’ятирічний термін повноважень місцевих рад. Під час воєнного стану проводити вибори неможливо. Здавалося б, у нас є вже прецедент з інститутом президента та Верховної Ради, і з місцевим самоврядуванням має бути так само. Проте юридична невизначеність може створити низку проблем. Тому ми підготували законопроєкт, який захистить самоврядування та унеможливить конфлікти з військовими адміністраціями в громадах, де вони створені", - вважає заступник голови виконавчого комітету партії УДАР Олександр Ломако.

Водночас експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера наголосив, що, за Конституцією, у місцевого самоврядування є низка функцій, які не можуть бути передані іншим структурам.

"Ми маємо виходити з основоположних приписів Конституції України, статті 7, в якій держава гарантує, що ніхто не може зазіхати на самоврядування. В Конституції нічого немає про військові адміністрації. Чи можуть вони виконувати повноваження самоврядування? Конституція у статті 143 чітко говорить, що бюджет і програми соціально-економічного розвитку затверджуються радами територіальних громад. І винятків немає. Тому я підтримую ці пропозиції змін до законів", - заявив Магера.

Експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай додав, що в законодавстві взагалі мають бути чітко прописані обґрунтування для створення у громадах військових адміністрацій.

"Питання чіткого переліку критеріїв неодноразово піднімалося не тільки нами, але й іншими організаціями. І чим пізніше це буде зроблено, тим більше шкоди буде нанесено за цей час місцевому самоврядуванню. Тому що завжди буде виникати спокуса скористатися ситуацією в рамках політичного процесу", - вважає Солонтай.

Співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець розповів, як відсутність чітких формулювань створює конфліктну ситуацію між столичним самоврядуванням та військовою адміністрацією.

"Після початку вторгнення в Києві була створена військова адміністрація, яку спочатку очолив міський голова. В березні вийшов указ президента про призначення головою КМВА військового. А згодом військову адміністрацію очолив цивільний, який почав займатися не безпекою, а справами місцевого самоврядування", - підкреслив Білоцерковець.

Радник з правових питань ВГО "Громадянська мережа ОПОРА" Павло Романюк звернув увагу на недостатньо чітке формулювання щодо безперервності влади на рівні громад.

В цілому експерти переконані: збереження самоврядування - важлива умова європейській інтеграції України.

"Саме децентралізація і демократичність органів місцевого самоврядування дали нам велику перевагу під час отримання безвізу. Ми на порозі вступу до ЄС і почали перемовини за трьома кластерами: верховенство права, демократичні інституції та державне управління. Зараз ми маємо шукати відповіді на проблемні питання за цими напрямками і виносити на загал конкретні рішення. Тому дуже правильно, що ми розпочали цю дискусію", - зазначила голова Львівської обласної організації УДАРу Оксана Юринець.

Нагадаємо, у Києві військова адміністрація заблокувала низку рішень Київради, а у Чернігові взагалі у судовому порядку перебрала на себе функції міської ради.

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УДАР Місцеве самоврядування
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