УДАР предлагает устранить дублирование полномочий ОВА и самоуправления

"УДАР Виталия Кличко" предлагает внести изменения в законодательство, которые бы обеспечили беспрепятственное функционирование органов местного самоуправления после окончания 5-летнего срока их полномочий.

УДАР, в частности, требует:

сохранить и зафиксировать непрерывность полномочий местных советов и глав громад до принятия присяги новоизбранным составом и городским головой;

разграничить полномочия местного самоуправления и военных администраций для предотвращения дублирования.

"Местное самоуправление - фундамент, на котором держится государство в условиях войны. Поэтому сохранение демократии и местного самоуправления является чрезвычайно важным. На сегодня мы видим много вызовов. 26 октября завершается пятилетний срок полномочий местных советов. Во время военного положения проводить выборы невозможно. Казалось бы, у нас есть уже прецедент с институтом президента и Верховной Рады, и с местным самоуправлением должно быть так же. Однако юридическая неопределенность может создать ряд проблем. Поэтому мы подготовили законопроект, который защитит самоуправление и сделает невозможным конфликты с военными администрациями в общинах, где они созданы", - считает заместитель председателя исполнительного комитета партии УДАР Александр Ломако.

В то же время эксперт Центра политико-правовых реформ Андрей Магера отметил, что, по Конституции, у местного самоуправления есть ряд функций, которые не могут быть переданы другим структурам.

"Мы должны исходить из основополагающих предписаний Конституции Украины, статьи 7, в которой государство гарантирует, что никто не может посягать на самоуправление. В Конституции ничего нет о военных администрациях. Могут ли они выполнять полномочия самоуправления? Конституция в статье 143 четко говорит, что бюджет и программы социально-экономического развития утверждаются советами территориальных общин. И исключений нет. Поэтому я поддерживаю эти предложения изменений в законы", - заявил Магера.

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай добавил, что в законодательстве вообще должны быть четко прописаны обоснования для создания в общинах военных администраций.

"Вопрос четкого перечня критериев неоднократно поднимался не только нами, но и другими организациями. И чем позже это будет сделано, тем больше вреда будет нанесен за это время местному самоуправлению. Потому что всегда будет возникать соблазн воспользоваться ситуацией в рамках политического процесса", - считает Солонтай.

Сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец рассказал, как отсутствие четких формулировок создает конфликтную ситуацию между столичным самоуправлением и военной администрацией.

"После начала вторжения в Киеве была создана военная администрация, которую сначала возглавил городской голова. В марте вышел указ президента о назначении главой КГВА военного. А впоследствии военную администрацию возглавил гражданский, который начал заниматься не безопасностью, а делами местного самоуправления", - подчеркнул Белоцерковец.

Советник по правовым вопросам ВОО "Гражданская сеть ОПОРА" Павел Романюк обратил внимание на недостаточно четкую формулировку относительно непрерывности власти на уровне громад.

В целом эксперты убеждены: сохранение самоуправления - важное условие европейской интеграции Украины.

"Именно децентрализация и демократичность органов местного самоуправления дали нам большое преимущество при получении безвиза. Мы на пороге вступления в ЕС и начали переговоры по трем кластерам: верховенство права, демократические институты и государственное управление. Сейчас мы должны искать ответы на проблемные вопросы по этим направлениям и выносить на всеобщее обозрение конкретные решения. Поэтому очень правильно, что мы начали эту дискуссию", - отметила председатель Львовской областной организации УДАРа Оксана Юринец.

Напомним, в Киеве военная администрация заблокировала ряд решений Киевсовета, а в Чернигове вообще в судебном порядке взяла на себя функции городского совета.