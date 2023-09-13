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Удар по підводному човну "Ростов". Експерт оцінив стан флоту РФ у Чорному морі

Середа 13 вересня 2023 23:08
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Удар по підводному човну "Ростов". Експерт оцінив стан флоту РФ у Чорному морі Фото: Україна крилатою ракетою вразила російський підводний човен "Ростов-на-Дону" (kchf.ru)
Автор: Наталія Кава, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Заблоцький

Ураження російського підводного човна "Ростов" вплине на кількість ракетоносіїв "Калібр" у Чорному морі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

Експерт нагадав, що російські субмарини у Чорному морі по черзі виходять на бойові завдання для ударів по Україні. Серед них був і "Ростов-на-Дону".

"Вона несе шість торпед або чотири "Калібри" (крилаті ракети морського базування, - ред.) в одному залпі. Вважатимемо, тепер у росіян мінус чотири "Калібри". Судячи з усього, вони втратили один ракетоносій, принаймні частково. на кілька місяців", - сказав він.

Варто зауважити, що човен входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ та отримав назву на честь російського міста Ростов-на-Дону.

"Мінус один підводний човен-носій - це мінус чотири пускові установки для "Калібрів". Але минулого місяця росіяни ввели до складу фото ракетний корабель "Циклон", що приймає на борт 8 "Калібрів". Тож плюс-мінус, а пусковий потенціал збільшився на чотири. Хоча ніхто ж не сказав, що атаки припиняться. Я вважаю, будуть й інші", - розповів Заблоцький.

Удар по окупованому Севастополю

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, Україна провела чергову успішну атаку на російські об'єкти в окупованому Севастополі. Ймовірно, в результаті знищено великий десантний корабель "Мінськ", але найцікавіше - вражено підводний човен "Ростов-на-Дону".

Детальніше про те, як вдалося вразити субмарину можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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